Im Eichsfeld häufen sich die Betrugsdelikte: Polizei rät zur Kontrolle der eigenen Konten

Eichsfeld. Viele Betrugsversuche beim Internethandel im Eichsfeld. Das rät die Polizei:

Auch in den vergangenen Tagen wurde die Polizei im Eichsfeld wieder mit einer Vielzahl an gemeldeten Betrugsversuchen konfrontiert. Diesmal war aber kein thematischer Schwerpunkt wie Enkeltrick oder Schockanruf auszumachen, berichtet die Polizeiinspektion. Aber natürlich waren auch diese Methoden wieder vertreten.

Vielmehr häuften sich die Betrugsdelikte im Bereich der Onlinekriminalität wie zum Beispiel auf Verkaufsplattformen im Internet oder unberechtigte Abbuchungen vom Konto.

Die Polizei appelliert, sich bei Geschäften im Internet grundsätzlich immer zu informieren und niemals leichtgläubig zu handeln. „Nutzen Sie vorhandene Schutzmöglichkeiten der großen Anbieter, um sich vor Schaden zu schützen. Auch wenn dadurch möglicherweise geringe Mehrkosten entstehen“, so die Polizei. Grundsätzlich sei immer die Hausbank zu informieren, ebenso die Polizei, wenn man Unregelmäßigkeiten auf seinem Konto bemerke.

„Prüfen Sie ihr Konto regelmäßig und in kurzen Abständen, um Zeitverzug zu vermeiden.“ In einigen Fällen könne es so den Behörden gelingen, verloren geglaubtes Geld zu sichern und wieder an die Geschädigten zurückzuführen.