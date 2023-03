Im Eichsfeld sind ehrenamtliche Betreuer gefragt – Wichtige Aufgabe bei der Betreuung anderer Menschen

In den Büros des Betreuungsvereins Sozialdienst katholischer Frauen in Heiligenstadt und in Worbis werden individuelle Beratungen angeboten.

Eichsfeld. Bei der Betreuung von Menschen Landkreis Eichsfeld, die aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung keine Entscheidungen mehr treffen können, sind Betreuer gefragt. In einem Seminar werden wichtige gesetzliche Grundlagen für die Betreuung vermittelt.

Volljährige Menschen die aufgrund einer Erkrankung oder einer Behinderung keine selbstständigen Entscheidung treffen können benötigen Hilfe und Unterstützung. Dazu braucht es Betreuer. „Meist sind es Familienangehörige die die Funktion übernehmen“, sagt Diana Rehbein, Geschäftsführerin des Betreuungsvereins Sozialdienst katholischer Frauen (SkF).

Der Verein ist unter anderem für ehrenamtliche Betreuer Ansprechpartner, wenn es um das Betreuungsrecht geht. Findet sich keine Person, die die Betreuung ehrenamtlich übernimmt, muss ein Berufsbetreuer bestellt werden.

Der Betreuungsverein wendet sich jetzt mit einem Grundlagenseminar an ehrenamtliche Betreuer und Menschen, die sich vorstellen können eine solche Aufgabe zu übernehmen. Am 13. März beginnt das Seminar, und wird an den darauffolgenden drei Montagen Grundzüge des Betreuungsrechts und der praktischen Umsetzung vermitteln. Beginn ist jeweils um 17 Uhr in der Caritas-Begegnungsstätte in Heiligenstadt, Schlachthofstraße 8 a. Eine Anmeldung zum Seminar wird erbeten.

Das bereits seit einigen Jahren angebotene Seminar wurde hinsichtlich der seit 1. Januar diesen Jahres geltenden Änderungen im Betreuungsrecht überarbeitet. „Ziel des reformierten Gesetzes ist es, das Betreuerhandeln noch deutlicher als bisher an den Wünschen und Lebensvorstellungen der betreuten Menschen auszurichten, mit ihnen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten“, so Rehbein.

Gesetzgeber fordertbessere Qualität

Betreuer sollen so weit wie möglich das eigenständige Handeln der Betreuten unterstützen und nur noch ausnahmsweise Stellvertreter sein. Dieser Auftrag stelle nicht nur die Betreuer selbst, sondern auch Behörden und Institutionen vor neue Herausforderungen, die gemeinsam zu bewältigen sind.

Auch formell ergeben sich Änderungen, unter anderem in der Vermögensverwaltung und bei den für das Gericht zu erstellenden Berichten, so die Geschäftsführerin. Zur Verbesserung der Qualität orientiere der Gesetzgeber, neben der Registrierung der Berufsbetreuer, auf eine engere Zusammenarbeit der ehrenamtlichen Betreuer mit dem örtlichen Betreuungsverein.

„Neben dem Grundlagenseminar möchten wir, im Rahmen unserer Betreuertreffs, die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit thematischen Schwerpunkten anbieten“, erklärt Diana Rehbein. Zum nächsten Treff wird am Dienstag, 14. März, um 17 Uhr in die SkF- Geschäftsstelle nach Worbis, Elisabethstraße 6, eingeladen. „An diesem Abend wird es vor allem um die neuen Anforderungen an die Berichte für das Amtsgericht gehen“, so Rehbein. Zum Betreuertreff ist keine Anmeldung erforderlich. Gern können sich Interessierte in den Büros des SkF in Heiligenstadt, Robert-Koch-Straße 36, oder in Worbis, Elisabethstraße 6, zu Fragen der rechtlichen Betreuung und Vorsorgevollmachten individuell informieren oder beraten lassen, teilt der Verein mit.

Anmeldung zum Seminar unter Tel.: 03606/604181 oder per Mail an: betreuung.freitag@skf-eichsfeld.de