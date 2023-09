Im Eichsfeld wird die Polizei zu nicht alltäglichem Unfall mit führerlosem Transporter gerufen

Wiesenfeld. Transporter macht sich in einem Eichfelder Dorf selbstständig. Er beschädigt in der Folge nicht nur eine Grundstücksmauer.

Einen glimpflichen Ausgang nahm laut Polizei ein Unfall, der sich am Freitag gegen 19.15 Uhr in Wiesenfeld ereignete. Der 26-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter hatte das Fahrzeug am Kirchberg abgestellt und augenscheinlich nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert, heißt es. Aufgrund des starken Gefälles setzte sich das Fahrzeug kurz darauf eigenständig in Bewegung und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Anschließend rollte es die Straße weiter hinab und durchbrach den Gartenzaun eines Grundstückes der Dorfstraße. Im Garten wurden mehrere Betonzaunpfeiler beschädigt und mehrere junge Obstbäume überrollt. Danach überfuhr der führerlose Transporter schließlich noch eine Steinmauer und kam in dem 1,5 Meter darunter liegendem Kräuterbeet zum Stehen. Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Das Fahrzeug hatte danach nur noch Schrottwert, so die Polizei. Der entstandene Schaden wurde noch nicht beziffert. Aufgrund der schwierigen örtlichen Gegebenheiten konnte der Transporter nicht sofort geborgen werden, heißt es.