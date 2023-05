Im Eichsfelder Norden gibt es jetzt ein Paradies für den „Kleinen Wasserdrachen“

Gerode. Ein alter Angelteich im nördlichen Eichsfeld wird zum neuen Wohnzimmer für Amphibien. Naturschützer, Angelverein, Landwirtschaft und Behörden arbeiten bei der Renaturierung Hand in Hand.

Sarah Ziegler ist zufrieden und ein bisschen stolz. „Ich freue mich sehr, dass unsere Maßnahme für Bergmolche, kleine Wasserfrösche, Wasserdrachen und Co. in dem Amphibienhabitat östlich des Klosters Gerode erfolgreich abgeschlossen werden konnte“, sagt sie, ihres Zeichens Naturschutzreferentin der Natura-2000-Station Unstrut-Hainich/Eichsfeld. „Es handelt sich um einen Teich, den der Angelverein Weißenborn-Lüderode vor einigen Jahren angelegt hatte. Dieser war stark verschlammt. Nun ist er wieder ein gutes Laichgewässer. Die Zusammenarbeit mit dem Angelverein war hervorragend“, so Ziegler weiter.

Angelegt hatte der Angelverein das Gewässer einst mit einer Tief- und einer Flachwasserzone. „Es ist nicht mit Fischen besetzt, was für die laichenden Amphibien sehr wichtig ist“, erklärt Sarah Ziegler. Die Natura- 2000-Station hat die Maßnahme im vergangenen Winter mit Fördermitteln des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz und in enger Absprache mit dem Gewässerunterhaltungsverband Leine-Friede-Rosoppe auf die Beine gestellt. „Im Teich überwinternde Amphibien wurden abgesammelt und in der Nähe umgesetzt“, so Ziegler.

Erste Molche im renaturierten Gewässer bereits gesichtet

Insgesamt wurden rund 24.000 Euro in die „Sanierung“ des Teiches investiert. Das Gewässer wurde entschlammt, und das Material nach Rücksprache mit dem zuständigen Landwirt auf den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht. Das Gelände wurde gemäß der ursprünglichen Form gestaltet, die Kopfweiden fachgerecht geschnitten und die Uferbereiche gemulcht. Der Teich werde mit frischem Quellwasser der Geroder Eller gespeist und sei ein wertvolles Laichhabitat für Amphibien wie Bergmolche, Kammmolche und den Kleinen Wasserfrosch.

„In den vergangenen zehn Jahren sind viele Amphibienpopulationen in Thüringen noch einmal sehr stark zurückgegangen. Umso wichtiger ist es, Laichgewässer für gefährdete Arten nutzbar zu halten und auch die angrenzenden Landlebensräume nicht auszublenden“, erläutert Juliane Vogt, Leiterin der Natura-2000-Station Unstrut-Hainich/Eichsfeld. „Umso mehr freue ich mich, dass wir schon wieder Molche in dem renaturierten Gewässer beobachten konnten. Die Wasserfrösche laichen später im Jahr, werden aber sicher auch bald im Gewässer eintreffen, und auch der ,Kleine Wasserdrache’ wird sich hier hoffentlich wohlfühlen“, so Vogt weiter.

Das Projekt liegt im Flora-Fauna-Habitat-Gebiet 3 (FFH) „Ellersystem-Weilröder Wald-Sülzense“. Die Natura-2000-Station Unstrut-Hainich/Eichsfeld befindet sich in Trägerschaft der Wildtierland Hainich gGmbH, die auch das Wildkatzendorf Hütscheroda betreibt.

Natura 2000 ist nach eigenen Angaben das weltweit größte grenzübergreifende Schutzgebietsnetz. Europaweit hat es den Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensräume zum Ziel. Neben dem behördlichen Naturschutz ist in Thüringen ein Netzwerk von zwölf Natura-2000-Stationen an dessen Umsetzung beteiligt. Ziel ist die Vermittlung zwischen behördlichem und ehrenamtlichem Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft und der Bevölkerung vor Ort.