Im Landkreis Eichsfeld kein Nachweis mehr von Geflügelpest

Eichsfeld. Anfang Februar wurde der Ausbruch der Geflügelpest in Niederorschel durch das Eichsfelder Veterinäramtes fest. Bei weiteren Kontrollen wurde der Erreger nicht nachgewiesen.

Der Ausbruch der Geflügelpest in Niederorschel ist erloschen. Das teilt das Eichsfelder Landratsamt am Freitag mit. Anfang Februar 2023 wurde in einem Geflügelbestand die Krankheit nachgewiesen. Bei weiteren Kontrollen des Veterinäramtes in der Schutz- und Überwachungszone seien keine weiteren Fälle der Krankheit festgestellt worden.

„Die gesetzlich vorgeschriebenen Bekämpfungsmaßnahmen sind abgeschlossen“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes weiter. Daher wird die Allgemeinverfügung aus dem Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld vom 3. Februar zur Festlegung von Schutzmaßregeln zur Bekämpfung der Geflügelpest somit vollumfänglich aufgehoben. Die Aufhebung ist ab Freitag, 3. März. wirksam.