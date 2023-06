Im Sommer werden die Blutkonserven im Eichsfeld knapp

Eichsfeld. Jetzt sind die Blutspender im Eichsfeld gefragt. Und zwar gleich in zwei Orten.

„In den Sommermonaten werden die benötigten Blutkonserven besonders knapp“, sagt Stephan Köhler vom DRK-Kreisverband Eichsfeld und lädt am Freitag, 23. Juni, in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr zur Blutspende nach Breitenholz in den Gemeindesaal, Hauptstraße 35, ein. Der Ortsverein Breitenholz wird zu diesem Termin grillen und freut sich über jeden Spender.

Ein zusätzlicher Blutspendetermin wird außerdem in der kommenden Woche angeboten, er soll am Montag, 26. Juni, in Niederorschel am Rewe-Markt in der Bruchstraße stattfinden. Dann kommt von 14 bis 18 Uhr das DRK-Blutspendemobil. Für die Stärkung der Blutspender sorgt dann an diesem Tag laut Stephan Köhler das Team des Marktes.