Im Wanderbus das Eichsfeld entdecken

Eichsfeld. Die Wanderbustouren führen auch in diesem Jahr zu besonderen Orten des Landkreises Eichsfeld. Auf der ersten Tour entdeckten die Teilnehmer 17 heimische Tierarten.

Die erste Wanderbustour ist Geschichte. Bei Sonnenschein konnte der Stadt- und Naturparkführer Lothar Jakob 53 Wanderfreunde am Märchenpark in Mackenrode begrüßen. Bei einem Rundgang am Ostermontag durch den Park konnten die liebevoll gestalteten Märchenfiguren der Brüder Grimm bewundert werden. Aber auch Wissenswertes zur Entstehung der Anlage und des Ortes erfuhren die Gäste. Im Anschluss ging es mit dem Wanderbus nach Dieterode.

Die naturnah gestaltete Ortsmitte mit der Übersichtstafel zum Pirschpfad und die dargestellten Ausflugsziele für Familien im Eichsfelder Teil des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal waren die ersten Haltepunkte. Auf dem Pirschpfad hieß es dann, 17 heimische Tierarten zu entdecken. Diese sind zum Teil gut verstecket, sodass ein gutes Auge von Nöten war. Nach der erfolgreichen Pirsch ging es auf dem TOP-Wanderweg Dieteröder Klippen zum Naturparkzentrum Fürstenhagen. Erlebnispfad mit Baumhaus und Märchenhütte sowie die neue Naturparkausstellung „Mach‘s nachhaltiger“, eingerichtet im Wasserturm, luden zum Verweilen ein. „Alle Wanderbus-Freunde können sich gern den 7. Mai vormerken, dann geht es zum Rusteberg bei Marth“, sagt Uwe Müller, Mitarbeiter der Naturparkverwaltung für die zweite Tour der Saison.

Mehr Infos im Internet unter: www.eichsfeldwerke.de.