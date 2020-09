Im Zweifel die größtmögliche Sicherheit

Vor einigen Tagen, so schreibt Leser Johannes Mönch, habe er in Worbis einen Beinahezusammenstoß erlebt und sei mit dem Beteiligten nicht übereingekommen, wer Vorfahrt hat. „Ich kam aus Richtung Elisabethstraße die Jägerstraße herunter. Gleich nach der kleinen Brücke kommt von rechts eine Straßeneinmündung aus Richtung Kindergarten (Verkehrsberuhigte Zone). An der Einmündung steht auch dort das Schild Verkehrsberuhigte Zone Ende. Gilt hier Rechts vor links?“, erläutert und fragt Johannes Mönch.

Polizeioberkommissar Sebastian Schneider, Verkehrschef bei der PI Eichsfeld, hat sich das Problem angesehen. „Die Ausfahrtregelung aus einem verkehrsberuhigten Bereich regelt der Paragraf 10 der Straßenverkehrsordnung: Wer aus einem Grundstück, aus einer Fußgängerzone, aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Straße, von anderen Straßenteilen oder über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren oder vom Fahrbahnrand anfahren will, hat sich dabei so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.“ Zur Not müsse man sich einweisen lassen, so Schneider. „Die Absicht einzufahren oder anzufahren ist rechtzeitig und deutlich anzukündigen. dabei sind die Blinker zu benutzen. Dort, wo eine Klarstellung notwendig ist, kann Zeichen 205 stehen.“ Zur Klarstellung komme es aber auch darauf an, wo sich das Ende des verkehrsberuhigten Bereichs befindet: „Wäre die Aufhebung des Bereichs zum Beispiel bereits 30 Meter vor der Einmündung, würde an ihr dann die Regel rechts vor links gelten.“

An Johannes Mönch: „Im Ergebnis und in Beantwortung Ihrer Frage gilt an der Einmündung nicht die Regel ,Rechts vor Links’, sofern die Beschilderung wie von Ihnen angegeben ist. Die Verkehrsteilnehmer auf der Jägerstraße in Richtung Lange Straße haben Vorrang gegenüber den aus dem verkehrsberuhigten Bereich kommenden Fahrzeugen.“ Er stehe für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

Zur Ergänzung bei unklaren Verkehrsverhältnissen fügt Schneider hinzu: „Wenn Örtlichkeiten nicht genau ausgestaltet sind und die Vorfahrtsregelungen nicht eindeutig erkennbar sind, müssen sich beide Verkehrsteilnehmer an die Regeln halten, die für jeden die größte Sicherheit erbringen würden.“ Im geschilderten Fall wäre das im Zweifel die Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“ und für den aus dem verkehrsberuhigten Bereich ausfahrenden Verkehrsteilnehmer die Vorrangregelung, die er gegenüber dem anderen hätte. „Die Rechtsprechung definiert dies als Grundsatz der ,doppelten Sicherung’, um an solchen Stellen Gefährdungen zu vermeiden.“ Grundsätzlich seien aber die Verkehrsbehörden in solchen Fällen angehalten, mit weiteren Verkehrszeichen die Örtlichkeit verkehrssicher zu gestalten.