Impfaktionen im Eichsfeld gehen weiter

In der ehemaligen Berufsschule in der Händelstraße in Leinefelde ist die Impfstelle eingerichtet.

Eichsfeld. Arztpraxis in Weißenborn beteiligt sich am Samstag. 16,6 Prozent der Geimpften im Landkreis Eichsfeld sind geboostert.

Die Sonderimpfaktionen im Freistaat gehen weiter und werden nicht zuletzt im Eichsfeld angeboten. Auch in der Arztpraxis von Stefan Bojanowski in Weißenborn-Lüderode laufen die Vorbereitungen. In der Hauptstraße 35 wird er sich am Samstag von 10 bis 14 Uhr am freien Impfen beteiligen und Erst-, Zweit- sowie Boosterimpfungen verabreichen. Zur Verfügung stünden ihm, so sagt der Arzt, die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer. Welcher bei der jeweiligen Person eingesetzt wird, entscheidet er. Handhaben wird es Stefan Bojanowski wie in den Impfzentren. Anmeldungen für die Impfaktion in Weißenborn werden nicht entgegengenommen.

„Wer sich impfen lassen möchte, stellt sich einfach an“, sagt der Hausarzt, der auf viele hofft, die sich erstimpfen lassen wollen. Um einen besseren Überblick zu bekommen, möchte der Arzt zwei Gruppen bilden, eine für die, die sich boostern lassen, die andere für die Erstimpfer. Am Samstag stehen Bojanowski insgesamt rund 300 Impfdosen zur Verfügung.

Am Freitag wird in der StadthalleHeiligenstadt geimpft

Am Freitag, 10. Dezember, gibt es laut Luisa Ihle, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT), beispielsweise auch eine Aktion in Heiligenstadt von 14 bis 14 bis 17 Uhr in der Stadthalle.

Alle bisher verfügbaren Impfstoffe der Hersteller Moderna, Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson würden verimpft. Geimpft werde bei dieser Aktion mit einem mRNA-Impfstoff und dem Vakzin von Johnson & Johnson. Eine Impfung mit dem Impfstoff von Moderna empfehle die Ständige Impfkommission Personen ab 30 Jahren. Dies gelte sowohl für die Erst- als auch die Auffrischimpfung. Personen zwischen 18 und 29 Jahren könnten mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft werden. Eine Drittimpfung mit diesem Impfstoff sei nicht möglich.

Wie die KVT-Sprecherin auf Anfrage weiter mitteilt, wird in der Impfstelle in Leinefelde jeden Samstag von 7.30 bis 13.30 Uhr ohne Termin ein Impfangebot vorgehalten, so auch am 11. und 18. Dezember.

Mit Stand 6. Dezember haben nach Kenntnis der Kassenärztlichen Vereinigung 62,6 Prozent der Eichsfelder eine Erstimpfung erhalten, 65,2 Prozent eine Zweitimpfung und 16,6 Prozent eine Auffrischungsimpfung. „Die Zahlen beziehen sich auf Impfungen durch Vertragsärzte, an Impfstellen sowie durch mobile Impfteams. Die Leistungen der Betriebsärzte und Krankenhäuser sind nicht Bestandteil dieser Auswertung. In den zur Verfügung stehenden Impfdaten der Vertragsärzte sind die Wohnorte der Patienten nicht bekannt. Daher wird die Annahme gestellt, dass Patienten im Landkreis wohnen, in dem auch der Arzt sitzt und die Impfung durchführte. Die Einwohnerzahlen entstammen dem Thüringer Landesamt für Statistik, Stand 30. Juni 2020“, so Luisa Ihle.

Und sie erklärt weiter: „Eine höhere Impfquote bei den Patienten mit Folgeimpfungen kann sich darin begründen, dass der Impfstoff von Johnson & Johnson durch die verschiedenen Instanzen meist als Folgeimpfung dokumentiert wird. Hinzu kommen geimpfte Genese, deren Impfung nach einer Coronainfektion ebenfalls als Folgeimpfung erachtet wird. Weitere Effekte durch Impftourismus haben überdies Einfluss.“

