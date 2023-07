In den Sommerferien kann man im Worbiser Bärenpark viel erleben

Worbis. Veranstaltungen für Kinder rund um Bär, Luchs, Wolf und Bienen. Auch Familienführungen werden angeboten.

Ab Montag sind Sommerferien, und auch der Worbiser Bärenpark hat sich darauf eingestellt. Das Team um Parkleiterin Sabrina Schröder lädt zu sechs Veranstaltungen ein. Los geht es am Donnerstag, 13. Juli, mit „Kleiner Wolfsforscher“. Wölfe gelten als Hüter des Waldes. Doch warum? Die Kinder lernen ihr Leben kennen, ihre Spuren zu lesen und werden Wolfsforscher für einen Tag.

Weiter geht es am Mittwoch, 19. Juli, und dann um Bienen und andere Helferlein. Die Mädchen und Jungen können herausfinden, was Insekten können und wie man sie schützt. „Ohne Bienen gäbe es auch den Menschen nicht“, meint das Bärenpark-Team.

„Rette den Bären“ lautet das Motto am Donnerstag, 27. Juli. Es wird der Frage nachgegangen, was man tun kann, wenn Tiere leiden. Die Ferienkinder gehen mit dem Team auf Bärenrettung und erfahren, wodurch die Vierbeiner bedroht werden und was sie selbst tun können.

Auf den Spuren der Wölfe bewegen sich die jungen Gäste am Mittwoch, 2. August. Gewandert werden soll auf den Spuren der historischen Wölfe. Katzen der Welt stehen am Donnerstag, 8. August, im Mittelpunkt. Es gibt kaum einen erfolgreicheren Jäger als den Luchs. Doch was unterscheidet den Stubentiger vom großen Verwandten in der Wildnis? Und wie viele Luchsarten gibt es?

Den Abschluss bildet am Dienstag, 15. August, das Thema „Lehrmeister Bär“. „Der Bär verfügt über ein schier unerschöpfliches Wissen über die Natur, angefangen bei Heilkräuterkunde über Geologie bis zur statischen Raffinesse im Höhlenbau“, heißt es.

Die Kosten für die Teilnahme belaufen sich auf jeweils fünf Euro zuzüglich Eintritt. Die Veranstaltungen dauern gut zwei Stunden, Start ist stets um 10 Uhr.

Familienführungen gibt es am 16., 23., 30. Juli sowie am 6., 13., und 20. August.

Anmeldungen per E-Mail an:worbis@baer.deoder Tel.: 036074/200 90.