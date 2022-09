In Dingelstädt auf den Spuren Hildegards von Bingen

Dingelstädt. Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg lädt ein.

Hildegard von Bingen steht am Dienstag, 27. September, im Mittelpunkt einer Veranstaltung des Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg. Die Universalgelehrte schuf Werke über die Heilkräfte der Pflanzen, Tiere, Edelsteine und die Ernährung. Die Teilnehmenden können sich mit Originalrezepten, Anwendungshinweisen und Kostproben in die Zeit unserer Vorfahren entführen lassen und sich einen kleinen Einblick in die Vielfältigkeit des Wirkens der Heiligen Hildegard von Bingen verschaffen.

Beginn ist um 16.30 Uhr, die Leitung hat die Heilpraktikerin Martina Bieder. Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro.

Anmeldung: spätestens drei Werktage vor Kursbeginn unter Telefon: 036075/690072