In Eichsfelder Nachbarlandkreis bestehlen Unbekannte eine Seniorin

Witzenhausen. Opfer von Trickdieben wurde am Montag eine 79-jährige Frau in Witzenhausen. Die Täter griffen in die Handtasche der Geschädigten.

Eine 79-Jährige ist am Montag in Witzenhausen Opfer von Trickdieben geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Seniorin, die mit einem Rollator unterwegs war, gegen 14.30 Uhr in der Südbahnhofstraße von einer ihr unbekannten Frau angesprochen worden. Während Unbekannte die 79-Jährige nach dem Weg fragte, hielt sich eine andere Frau hinter der Rentnerin auf. Während des Gesprächs mit der ersten Verdächtigen griff diese Frau den Polizeiangaben zufolge in die offene Handtasche der 79-Jährigen und entwendete daraus die Geldbörse. Darin befanden sich diverse Dokumente, Bankkarten und etwas Bargeld. Der Schaden wird mit circa 200 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon: 05542/93040 entgegen.

