In Eichsfelder Nachbarlandkreis ermittelt die Polizei zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser

Eschwege. In einem Eichsfelder Nachbarlandkreis nimmt die Polizei drei Anzeigen auf. Nach einem Einbruch im Werra-Meißner-Kreis fliehen die Unbekannten über ein Garagendach.

Mindestens drei Einbrüche in Wohnhäuser hat es in den vergangenen Tagen in der Region gegeben. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. So haben Diebe in der Nacht zum Donnerstag ein mehrstöckiges Wohnhaus Am Honigberg in Waldkappel-Bischhausen heimgesucht. Nachdem eine Außentür aufgehebelt wurde, drangen die Täter in das Gebäude ein und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei wurde eine weitere Innentür aufgebrochen. Offensichtlich flohen die Täter dann über ein Garagendach. Schaden: rund 1000 Euro.

In Wehretal-Hoheneiche haben Einbrecher in der Egerstraße das Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Im Haus wurden sämtliche Türen und Schränke geöffnet, ohne jedoch etwas zu entwenden. Schaden: 300 Euro. Ein weiterer Einbruch wird aus Waldkappel gemeldet. Dort wurde in der Straße Am Hassel versucht, die Schiebetür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. Über eine weitere Außentür gelangte die Einbrecher in das Wohnhaus, das durchsucht wurde. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Schaden wird mit rund 3000 Euro angegeben.



Hinweise unter Tel.: 05651/9250