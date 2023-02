In einem Eichsfelddorf machen Diebe Beute im Wert von 3700 Euro

Neben dem Einbruch in ein Gartenhaus in Birkungen wird die Eichsfelder Polizei zu einer Unfallflucht gerufen. Auf einem Wirtschaftsweg stoppen die Ordnungshüter eine Frau, der unter Drogen fährt.

Einbruch in Gartenhaus in Birkungen

Beute im Wert von 3700 Euro haben Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmittag in Birkungen gemacht. Sie verschafften sich in der Siechenstraße Zutritt in ein Gartenhaus und entwendeten ein E-Bike der Marke Giant sowie diverse Werkzeuge, unter anderem eine Bohrmaschine, eine Handkreissäge und eine Kettensäge der Marke Bosch.

Unbekannter fährt in Hundeshagen geparktes Auto an

Eine Unfallflucht ist der Polizeiinspektion Eichsfeld am Samstag gegen 20.30 Uhr angezeigt worden. Ein Unbekannter hatte zwischen 20 und 20.25 Uhr mit seinem Fahrzeug ein Auto angefahren, das in Hundeshagen im Königstal geparkt war. Dabei ging der linke Außenspiegel zu Bruch.

Alkohol- und Drogentest reagieren positiv

Polizisten haben am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr eine Frau aus dem Verkehr gezogen, die mit ihrem Skoda auf dem Wirtschaftsweg zwischen Worbis und Wintzingerode fuhr. Eine Atemalkoholtest ergab 0,2 Promille. Der Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin. Die Frau wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.