In einem Eichsfelder Dorf gewinnen Lämmerschwänze die Olympiade

Birkungen. Zum vierten Mal laden die Birkunger Kirmesburschen zu ihrem Eichbaumfest ein. 13 Mannschaften gehen bei einer Olympiade an den Start.

Nach einer längeren Pause aufgrund der Coronapandemie lud der Birkunger Kirmesverein wieder zum Eichbaumfest ein. Zum vierten Mal startete das Fest auf dem Parkplatz unweit der Festhalle Siechen unter der Friedenseiche. Rafael Stadermann, Vorsitzender des Kirmesvereins, sowie Ortsteilbürgermeister Michael Apel (CDU) begrüßten die Gäste am frühen Samstagabend.

„Ich freue mich, dass die Kirmesburschen das Eichbaumfest auch in diesem Jahr wieder ausrichten. Es ist bereits zu einer Tradition in Birkungen geworden und reiht sich ein in die zahlreichen Veranstaltungen im Ort, welche mit dem Karneval im Winter ihren Anfang genommen haben und mit dem Maifeuer, der Birkunger Kirmes, dem Stauseefest, dem Sportfest sowie dem Lauf ,Rund um das Dünkreuz’ ihre Fortführung fanden. Gerade unter der Friedenseiche und mit Blick in die Welt gilt es, sich der Werte von Frieden und Freiheit im Großen wie im Kleinen immer bewusst zu sein“, sagte Michael Apel.

Mit einigen kräftigen Hammerschlägen vom Ortsteilbürgermeister wurde das Festbier angezapft und an die Gäste verteilt. Nach dem kleinen Umtrunk lud der Kirmesburschenchef zu einem Rückblick auf die diesjährige Kirmes, bevor kurz vor Einbruch der Dunkelheit die Eichbaum-Olympiade startete, an der elf Zweierteams und zwei Kinderteams teilnahmen. Insgesamt waren fünf Disziplinen zu bewältigen. Neben dem Maßkrugstemmen, Jenga und Kürbiswerfen stand das Baumstammgewichtschätzen und das Toastbrot-Wettessen auf dem Programm.

Als Sieger ging das Team „Lämmerschwänze I“ hervor, gefolgt vom Team „Dani“ und dem Team „Ostschrott“. Die Erstplatzierten konnten sich im Rahmen der Siegerehrung zudem über den Wanderpokal des Eichbaums freuen.