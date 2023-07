In einem Eichsfelder Dorf wird in diesem Jahr ein besonderes Kirchweihfest gefeiert

Geisleden. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Geisleder Kirmesvereins wurde die Kirmes auf dem Heidelberg ausgegraben. Die Platzmeister laden zum gemeinsamen Frühstück und Grillen ein.

Die Tradition der Kirchweihfeste wird dieser Tage in vielen Orten des Landkreises gefeiert. So auch in Geisleden. Hier war es in diesem Jahr eine besondere Feier.

„Doch dieses Jahr handelte es sich um eine ganz besondere Kirmes. Denn vor 100 Jahren genau stand die Kirche zu diesem Zeitpunkt im Rohbau. Wenig später, vom 10. bis 17.08.1923, wurde der Dachstuhl gerichtet. Zu diesem Zeitpunkt ragte das Mauerwerk des Turmes schon acht Meter über das Hauptgesims. Die Teuerung in der damaligen Zeit machte es fraglich ob der Turm bis zu seiner Vollendung gebaut werden kann. Auf Drängen der gesamten Gemeinde entschied man sich gegen eine Notabdeckung und vollendete trotz aller Widrigkeiten das Bauwerk“, schreibt Wilhelm Diete in der Ortschronik.

Eine Flasche Enzian aus dem Erdreich geborgen

Und genau 100 Jahre nach den Geschehnissen feierte die Männer- und Burschengemeinschaft zusammen mit den Einwohnern sowie allen Gästen das Kirchweihfest an vier Tagen. „Und noch eine Besonderheit hielt dieses Jahr bereit. Aufgrund von fehlenden Jungburschen legten sich einige Mitglieder des Vereins die Kirmesschärpen um, die sie bereits vor 25 Jahren schon einmal trugen“, berichtet Markus Janitzki (parteilos), Ortschronist und stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde. Als Platzmeister fungierten Martin Montag und Tobias Roth. Zusammen kamen sie auf ein beachtliches Alter von 94 Jahren.

Beim traditionellen Sponsorenrundgang zogen die Burschen auch durch die Kirchgasse. Foto: Markus Janitzki

„Gestartet wurde in die Kirmes am vergangenen Freitag. An diesem Tag wurde zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Kirmes auf dem Heidelberg ausgegraben“, so Janitzki. Unweit des dortigen Hagelkreuzes wurde vom Platzmeister Martin Montag und dem Kirmesburschen Samuel Hildebrandt eine Flasche Enzian aus dem Erdreich geborgen. Am Samstagnachmittag stand der traditionelle Sponsorenrundgang mit der Geisleder Blaskapelle durch den Ort an. Am Abend war zum Tanz mit der Band „On Point“ auf den Saal des Gasthofes „Zur Linde“ geladen.

Bevor die Feierlichkeiten am Folgetag fortgesetzt wurden, ging es für die Kirmesgesellschaft zum gemeinsamen Frühstück zu den Platzmeistern. Pfarrer Ludgar Dräger legte in seiner Predigt beim Hochamt in der Kirche St. Cosmas und Damian großen Wert auf die Gemeinschaft und den Erhalt dieser. Anschließend bekam er auf dem Pfarrhof und Bürgermeisterin Marion Frant (CDU) zu Hause ihr jährliches Kirmesständchen durch die Blaskapelle. Der Sonntagvormittag endete mit einem Frühschoppen. Am Sonntagnachmittag öffnete der Schützenverein seine Türen und gewährte einen Einblick. Für die Kinder stand eine Hüpfburg bereit. Tanz mit „Thanas“ hieß es dann am Abend.

Gottesdienst für Verstorbene und Gefallene

Am Montagmorgen fand in gewohnter Weise um 9 Uhr der Gottesdienst für die Verstorbenen und Gefallenen der Gemeinde statt. Im Anschluss daran zogen alle Anwesenden auf den Friedhof zum Totengedenken. Im Zuge dessen erfolgte die Kranzniederlegung durch den Platzmeister Martin Montag und den Vereinsvorsitzenden Christian Hartung vor dem Kriegerdenkmal.

„Als letzte Veranstaltung des diesjährigen Kirchweihfestes ging es zum großen Frühschoppen mit Thanas und Schlachtessen in den Gasthof ,Zur Linde’. Den Ausklang fanden die Feierlichkeiten beim Grillen mit den Platzmeistern“, so Janitziki.