In einer Eichsfeldstadt versuchen Diebe, durch eine Fassade in ein Gebäude zu kommen

Dingelstädt. Eichsfelder Polizei ermittelt zu einem Einbruchsversuch in ein Betriebsgebäude. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ein Mitarbeiter eines Betriebes im Dingelstädter Hestelweg wollte am Sonntagnachmittag seinen Augen kaum trauen, als er erhebliche Beschädigungen an einer Fassade sah. Nach der Überprüfung durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Eichsfeld konnte konstatiert werden, dass es sich womöglich im einen Einbruchsversuch handelte. Der oder die Täter versuchten, durch die Fassade an Wertgegenstände im Inneren des Gebäudes zu gelangen. Dem Augenschein nach wurde aber nichts entwendet. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiteten die Ermittlungen ein. Gegenwärtig wird von einem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ausgegangen, heißt es von der Eichsfelder Polizei.