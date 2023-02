Die Polizei fertigte gleich mehrere Anzeigen gegen den 69-Jährigen an.

In Heiligenstadt widersetzt sich ein 69-Jähriger den Maßnahmen der Polizei

Heiligenstadt. Auf einem Heiligenstädter Parkplatz fährt der Mann merkwürdige Kreise. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein.

Ein 69-Jähriger hat sich am Samstagabend in Heiligenstadt den polizeilichen Maßnahmen widersetzt. Er hatte zuvor auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dingelstädter Straße mit seinem Pkw merkwürdige Kreise gedreht und sollte auch schon gegen eine Mauer gefahren sein. Die von Zeugen gerufenen Polizisten entdeckten den Pkw mit laufendem Motor. Bei der Kontrolle hatte der 69-jährige Fahrer sichtlich Mühe, sein Fahrzeug zu verlassen. Der Grund war schnell geklärt: Er hatte offensichtlich Alkohol getrunken. Einen Atemalkoholtest vor Ort lehnte er ab. Die erforderliche Blutentnahme musste daher zwangsweise durchgeführt werden. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwarten den Fahrer noch weitere Anzeigen, unter anderem wegen Widerstand und Beleidigung.