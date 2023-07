In Heiligenstadt wird ein Mercedes bei einem Ausparkmanöver beschädigt

Heiligenstadt. Nach dem eine Frau in Heiligenstadt mit ihrem Golf einen Mercedes beschädigt hatte, verließ sie unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Frau hat am Freitag gegen 16.10 Uhr beim Ausparken auf dem Edeka-Parkplatz in der Grünewalder Straße einen Mercedes beschädigt. Laut Polizei habe der 55-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz angehalten, um der Fahrerin (circa 60 Jahre alt, kurze blonde Haare) eines Golf 5 mit der Farbe hell-metallic das Ausparken zu ermöglichen. Beim Vorbeifahren am Mercedes streifte der Golf dann jedoch den stehenden Pkw. Die Frau verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Am Mercedes entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.