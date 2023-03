In Heiligenstadt wird gemeinsam gegen Einsamkeit gekocht

Zusammen macht kochen einfach mehr Spaß, meint man in der Begegnungsstätte der Caritas in Heiligenstadt.

Heiligenstadt. Mit einem besonderen Aktionstag in der Eichsfelder Kreisstadt Heiligenstadt geht es in Kürze um das Schnippeln von Gemüse, würzen und mehr. Aber das ist noch nicht alles.

„Suppe aus großen Töpfen schmeckt einfach besser“ – so lautet der Leitgedanke für ein neues Angebot in der Caritas-Begegnungsstätte in Heiligenstadt, ehemals Café Vielfalt, das im Rahmen des Projektes „Selma“ stattfindet. In Zusammenarbeit mit dem Verein Kuhmuhne aus Schönhagen laden die Projektmitarbeiterinnen am Montag, 6. März, ab 10 Uhr in die Schlachthofstraße 8a ein, um gemeinsam Gemüse zu schnippeln, zu kochen und zu essen.

„Gerade die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viele ältere Menschen einsamer geworden sind und es zunehmend schwer fällt, rauszugehen, neue Dinge auszuprobieren und andere Leute kennenzulernen“, sagt Katharina Pätzold. Das Team der Begegnungsstätte wolle die Menschen in Heiligenstadt deshalb anregen, sich gemeinsam einer Aufgabe zu widmen und dabei miteinander ins Gespräch zu kommen.

Kuhmuhne Schönhagen liefert die frischen Zutaten

„Wer einmal nur für sich eine Linsensuppe gekocht hat, merkt schnell, dass es fast unmöglich ist, richtig Geschmack dran zu bekommen. Und mit einer Gruppe ein Essen zuzubereiten, macht darüber hinaus auch noch richtig Spaß“, erklärt Susann Schröter, Projekt- und Standortleitung der Caritas in Heiligenstadt.

Jetzt hofft das Team auf eine rege Teilnahme, um den Suppentopf auch ordentlich füllen zu können. Die Begegnungsstätte bietet zudem alles, was es für eine gemeinsame Kochaktion braucht: Platz zum Zubereiten, zum Kochen und auch um die leckere Mahlzeit anschließend gemeinsam zu genießen. Die Kuhmuhne Schönhagen unterstützt das Projekt mit der Auswahl der gesunden Zutaten und einer fachkundigen Anleitung. Eingeladen sind Menschen von jung bis alt und aller Nationen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Zudem ist es möglich, zukünftig auch Gerichte aus anderen Teilen der Welt zuzubereiten. Gerade das Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft eröffne durch gemeinsames Kochen die Möglichkeit, sich über Geschmäcker und Gerichte besser kennenzulernen und vertrauter zu machen. Zunächst soll die „Aktion Suppentopf“ einmal im Monat stattfinden. Wenn die Resonanz gut sei, dann könnte das gemeinsame Kochen später auch wöchentlich stattfinden.

Zur besseren Planbarkeit wird um Anmeldung in der Begegnungsstätte gebeten unter Tel.: 03606/5279540 oder per E-Mail an: schindler.g@caritas-bistum-erfurt.de.