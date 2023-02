In Heiligenstadts City feiern 4000 Menschen Karneval

Heiligenstadt. Farbenfrohe Kostüme, laute Musik und überall Konfetti aus Kanonen – drei Jahre mussten die Heilgenstädter auf diesen Umzug warten.

Drei Jahre hat es gedauert, bis sich in Heiligenstadt endlich der 25. Karnevalszug am Sonntag in Bewegung setzen konnte. 2020 musste er kaum 24 Stunden, bevor es losgehen sollte, wegen eines Orkans abgesagt werden, 2021 und 2022 machte die Pandemie alle Pläne zunichte.

Sonntag aber fiel punkt 14 Uhr der Startschuss in der Schlachthofstraße. Allen voran gab Fahnenträger Johannes Bode die Marschrichtung vor, begleitet vom Heiligenstädter Möhrenkönig. Und man hörte den Zug lange, bevor man ihn sah, denn der Mühlhäuser Spielmannszug legte sich richtig ins Zeug, genau wie in der Mitte der bunten Schar der aus Witzenhausen und die Luttertaler Musikanten. „Heiligenstadt Helau“ dröhnte es ein ums andere Mal durch die Innenstadt. Die Garden legten Tänze auf das Granit der Fußgängerzone, Elferräte, Prinzenpaare – aktuelle wie frühere – hielten Hof, die Stadträte waren mit von der Partie, genau wie die Auszubildenden der Stadtverwaltung und Gäste aus unter anderem Geisleden, Uder, Kirchgandern und Siemerode.

Richtig ins Zeug hatten sich wieder die Wagenbauer gelegt. Getreu dem Motto der Session 2023 in der Kreisstadt „Unter dem Meer, der HCV im neuen Flair“ tauchte Atlantis aus den Fluten auf und prangte ein riesiger „Nemo“ an einem Wagen. Bei den Mottowagen ging es unter anderem um das Kneipensterben, aber auch um die 1050-jährige Stadtgeschichte und die Vergrößerung der Stadt im kommenden Jahr durch weitere umliegende Dörfer. Das schaute auch Obelix einmal genauer an.

Polizei und Stadt schätzen die Zahl der Menschen, die sich inklusive der Umzugsteilnehmer, in der Stadt zusammenfanden, auf 4000. Moderiert wurde der Zug von den Rathaustreppen aus von Harald Richel und Birgit Dugan vom HCV, die sich den einen oder anderen verbalen Schlagabtausch lieferten. Waren in frühere Jahren die Zuschauer meist in Zivil, so tauchten immer mehr bunte Kostüme auf, wurden Hütchen getragen, um den unablässigen Konfettiregen – das wurde teils aus Kanonen geschossen – und die von den Wagen geworfenen Süßigkeitenladungen abzuhalten. Für die Sicherheit sorgten zahlreiche Ordner und das Technische Hilfswerk. Monika Ausmeier, die Vizepräsidentin des HCV, sah sich das Spektakel auch von den Rathaustreppen aus an. Sie blickt schon auf die kommende Session. Denn dann feiert der Heiligenstädter Carnevalsverein den 30. Geburtstag.