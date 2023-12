In Leinefelde klauen Unbekannte Treibstoff aus Lkw

Die Eichsfelder Polizei spricht von einer nicht unerheblichen Menge. Der Lkw war in Leinefelde über Nacht abgestellt.

Wie die Polizei mitteilt, haben bislang unbekannte Täter in Leinefelde aus einem geparkten Lkw etwa 500 Liter Diesel abgezapft. Der Vorfall hat sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 7. Dezember, 17 Uhr, und Freitag, 8. Dezember, 7.30 Uhr, zugetragen. Der Lkw war auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Nord in der Straße Martinsfeld abgestellt. Die Eichsfelder Beamten suchen Zeugen und bitten diejenigen, die Hinweise geben können, sich entweder telefonisch unter 03606 / 6510 oder in der Polizeiinspektion in Heiligenstadt zu melden.