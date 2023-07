In Leinefelde sorgen neun Fontänen in den Sommermonaten für Abkühlung

Leinefelde. Die neun Fontänen des Brunnens vor der Leinefelder Obereichsfeldhalle sind seit Mittwoch wieder in Betrieb. Die technischen Probleme sind behoben.

Aus technischen Gründen konnte der Brunnen vor der Obereichsfeldhalle in den vergangenen Monaten kaum oder gar nicht in Betrieb genommen werden. Umso erfreulicher ist jetzt die Nachricht aus dem Bauamt der Stadt Leinefelde-Worbis: Das Wasser sprudelt wieder, die Probleme sind behoben. In den heißen Sommermonaten sorgen die neun Fontänen nun wieder täglich ab 12.30 Uhr bis in den Nachmittag hinein für Abkühlung.