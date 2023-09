In Leinefelde sucht die Eichsfelder Polizei nach einem Fahrradfahrer mit einer Schlange um den Hals

Ein aufmerksamer Heiligenstädter verhindert einen Einbruch in einen Transporter. Und in Leinefelde begibt sich die Eichsfelder Polizei auf die Suche nach einem Radfahrer mit einer Schlange um den Hals.

Versuchter Einbruch in einen VW Crafter

Auf frischer Tat ertappte ein 46-jähriger Mann in Heiligenstadt Diebe, die sich an der hinteren Tür seines VW Crafter zu schaffen machten. Die Unbekannten flüchteten daraufhin, der Autobesitzer informierte die Polizei und nahm die Verfolgung auf – letztlich allerdings vergeblich. Die Polizei sicherte Spuren am Fahrzeug und ermittelt nun wegen des Versuchs eines besonders schweren Diebstahls.

Schlangenbändiger auf dem Zweirad

Ein kurioser Notruf ereilte die Polizei am Dienstagabend. Eine Frau rief an, weil sie in Leinefelde einen Fahrradfahrer mit einer Schlange um den Hals gesehen hatte, er sei in Richtung Teich unterwegs gewesen. Die Beamten machten sich selbstverständlich sofort auf die Suche, konnten aber nach einer Überprüfung des Innenstadtbereichs keine auffälligen Radfahrer oder Reptilien feststellen.