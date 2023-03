In Worbis wird ein besonderer Gottesdienst zum Trost und zum Gedenken gefeiert

Eichsfeld. Das Eichsfelder Ambulante Hospiz- und Palliativzentrum Hope möchte mit Angehörigen, aber auch mitfühlenden Gästen in Worbis einen besonderen ökumenischen Gottesdienst feiern. Er soll nicht nur erinnern, sondern auch Trost spenden.

Eine herzliche Einladung zum Trost- und Gedenkgottesdienst unter dem Leitwort „Meine Zeit steht in deinen Händen“ spricht das Team des Ambulanten Hospiz- und Palliativzentrums Hope mit Sitz in Reifenstein aus. Der Gottesdienst findet am Freitag, 31. März, um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche „St. Peter und Paul“ zu Worbis statt. „Wir haben in den vergangenen Monaten viele Menschen in der letzten Phase ihres Lebens begleiten dürfen.

Schwere Tage und Stunden waren damit verbunden und sind es für die Angehörigen, die zurückbleiben auch noch: Die Krankheit, der man ohnmächtig gegenüberstand, der Tod, der unverhofft und viel zu früh an die Tür klopfte, die Angst vor dem, was in der Begleitung und danach kommen mag sowie die Augenblicke nicht enden wollender Stunden der Trauer und des Schmerzes“, heißt es vom Team. „Wir durften einen kurzen, aber sehr intensiven Weg mit den Verstorbenen und den Angehörigen gemeinsam gehen.“

Gottesdienst wird in Ökumene in Worbis gefeiert

Für dieses Vertrauen empfinden die Mitarbeiter große Dankbarkeit, der sie gemeinsam mit den Angehörigen in einem Trost- und Gedenkgottesdienst Ausdruck verleihen möchten. Der Gottesdienst wird von Haupt- und Ehrenamtlichen des Hope – Ambulanten Hospiz- und Palliativzentrum Eichsfeld gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer Peter Michael Schmudde aus Worbis und dem katholischen Pfarrer Tobias Reinhold aus Teistungen gestaltet.

Die musikalische Umrahmung übernimmt der Frauenchor Birkungen mit seinem Ensemble. Die evangelische Kirche Worbis verfügt über einen barrierefreien Zugang. Als Zeichen und Symbol des Gedenkens wird jeder Verstorbene namentlich benannt und ein Licht angezündet.