Informationen zum Kalibergbau in Kaltohmfeld

Kaltohmfeld. Babette Winter von Südharz Kali kommt in den Eichsfeldsaloon

Wie der aktuelle Stand der Kali-Erkundung im Südharz ist, darüber will die Südharz Kali GmbH in der kommenden Woche, am Donnerstag, 24. November, im Eichsfeldsaloon in Kaltohmfeld berichten. Geplant sind ein Vortrag über den Bergbaustandort „Ohmgebirge“ und danach eine Diskussion. Regionalmanagerin Babette Winter wird vor Ort sein. Der Vortrag soll um 19 Uhr beginnen. Die Gemeinde Kaltohmfeld und das Team vom Eichsfeldsaloon freuen sich auf interessierte Gäste.