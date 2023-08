Informationen zum Waldbauernbrief im Eichsfeld

Wingerode. Der Waldbesitzerverband für Thüringen lädt an zwei Wochenenden ein Privatwaldbesitzer und Vorstände von Forstbetriebsgemeinschaften ein. Interessierte sollten sich schnell anmelden.

Die nächste Schulung für den Waldbauernbrief findet im September in Wingerode statt, genauer gesagt im Hotel „Kepplers Ecke“, Hauptstraße 52. Wie der Waldbesitzerverband für Thüringen mitteilt, gibt es die Veranstaltungen von Freitag, 15. September, bis Sonntag, 17. September, sowie von Freitag, 22. September, bis Sonntag, 24. September. Mit der Waldbauernschule wird einzelnen Privatwaldbesitzern, aber auch den Vorständen von Forstbetriebsgemeinschaften ein breites Spektrum an Kenntnissen über den Wald als Eigentum vermittelt, heißt es in der Mitteilung. Es soll an den beiden Wochenenden über die Rechte und Pflichten, die der Waldbesitz mit sich bringt, und über die wirtschaftlichen Möglichkeiten informiert werden.

Die Schulungen werden von erfahrenen Forstsachverständigen in Trägerschaft des Waldbesitzerverbandes für Thüringen durchgeführt. Die Teilnehmergebühr beträgt 80 Euro für den ganzen Lehrgang. Über 1500 Teilnehmer in Thüringen hätten das Schulungsangebot bisher genutzt.

Weitere Informationen und Anmeldungen beim Waldbesitzerverband für Thüringen bis zum 21. August unter der Telefonnummer: 03624/313880.