Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Informationstag ist abgesagt

Eigentlich war von der Agentur für Arbeit Nordthüringen mit Sitz in Nordhausen in Zusammenarbeit mit dem Berufsinformationszentrum (BiZ) für Donnerstag, 19. März, ein Informationstag rund um alle Facetten im Bereich der Gesundheitsberufe geplant. Auch das staatliche Berufsschulzentrum Nordhausen wirkte an der Vorbereitung mit und wollte an diesem Tag ebenfalls über Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten informieren.

Wegen der aktuellen Lage in Sachen Coronavirus haben sich alle Beteiligten nun dazu entschieden, diese Informationsveranstaltung definitiv abzusagen. „Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben“, heißt es aus der Agentur für Arbeit. „Über einen Ersatztermin werden wir zu gegebener Zeit sofort und rechtzeitig informieren“, teilt Sprecherin Andrea Springer mit.