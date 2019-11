Mühlhausen Verein 3 K und Schüler bieten am Samstag in Mühlhausen Performance und Lesung

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Inszenierungen zur Geschichte

Auf den 9. November fallen viele Ereignisse, die die deutsche Geschichte geprägt haben. Deshalb nimmt die 3K-Theaterwerkstatt diesen Tag zum Anlass zu zwei unterschiedlichen Programmen. Zu Beginn um 18 Uhr wird die Performance Mauer-Fall in der Kilianikirche zu sehen sein. Dort will man Geschichte lebendig halten, Entwicklungen Revue passieren zu lassen. Der Eintritt ist frei. Von 1938 stammt ein Briefroman von K. Kressmann Taylor. Der erfundene Briefwechsel zwischen einem in San Francisco lebenden Amerikaner und seinem nach Deutschland zurückgekehrten Geschäftspartner enthüllte früh die zerstörerische Wirkung des Nationalsozialismus. Um 19.30 Uhr lesen Erika Apel und Thomas Döring mit musikalischer Begleitung. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Reservierungen beim Verein 3K unter Telefon 03601/440 937