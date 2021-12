Inzidenz im Landkreis Eichsfeld sinkt

Eichsfeld. Der Krisenstab hat getagt. Hier sind die wichtigsten Informationen.

Leicht gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Eichsfeld am Dienstag. Laut Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) liegt sie bei 543,9. Am Montag betrug der Wert noch 570,1.

Registriert wurden 18 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt gibt es damit 1314 Infizierte im Landkreis. 33 müssen stationär im Krankenhaus behandelt werden, heißt es aus dem Landratsamt. Zehn Personen haben mit einem schweren Krankheitsverlauf zu kämpfen.

Mit Blick auf die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften ergibt sich folgendes Bild bei der Verteilung der Infizierten: Die meisten Fälle sind momentan in der Stadt Leinefelde-Worbis bekannt. Dort sind 279 registriert. Es folgen die Stadt Heiligenstadt mit 169 Fällen, die Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg (127), die VG Eichsfeld-Wipperaue (125) sowie die Stadt Dingelstädt (116). In der Verwaltungsgemeinschaft Leinetal sind 105 Bürger mit dem Coronavirus infiziert, in den Verwaltungsgemeinschaften Uder und Westerwald-Obereichsfeld sind es jeweils 70.

62 Fälle schlagen in der VG Hanstein-Rusteberg zu Buche, 61 in der Gemeinde Niederorschel und 51 in der VG Ershausen/Geismar. 47 Coronafälle gibt es in der Landgemeinde Am Ohmberg und die wenigsten mit 32 hat die Landgemeinde Sonnenstein.

Aus dem Krisenstab hieß es am Dienstag, dass sich die Inzidenz im Landkreis derzeit auf einem hohen aber stabilen Niveau bewegt. Von einer stabilen Lage konnte auch der Ärztliche Direktor des Eichsfeld-Klinikums, Uwe Schotte, berichten. Obwohl die Situation in dem Krankenhaus, insbesondere personell bedingt, nach wie vor sehr angespannt sei, könne die Notfallversorgung für alle Personen sichergestellt werden. Unabhängig von Covid-19 würden dringliche Eingriffe und notwendige Behandlungen nach wie vor durchgeführt, informierte der Ärztliche Direktor des Eichsfeld-Klinikums.

Michael Schulze, Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen ergänzte seinerseits, dass auch in den Hausarztpraxen ein sehr hohes Arbeitspensum bewältigt werden müsse und die ambulante Behandlung von Coronapatienten das Klinikum zusätzlich entlaste. Schulze verwies zudem darauf, dass die Kapazitäten im Impfzentrum Leinefelde erhöht worden wären und nun auch wieder kurzfristig Impftermine vereinbart werden können.

Oberstleutnant Stephan Niederau sicherte derweil für die kommende Zeit die Unterstützung durch Soldaten der Bundeswehr zu und stellte eine Aufstockung der Kräfte in Aussicht.

In den Nachbarlandkreisen sind die Inzidenzen momentan ganz unterschiedlich. Wie das Robert-Koch-Institut am Dienstag informierte, liegt der Wert im Kyffhäuserkreis bei 1122,1, im Unstrut-Hainich-Kreis bei 813,2 und im Landkreis Nordhausen bei 750,7. Wesentlich geringer ist die Inzidenz bei den hessischen Nachbarn im Werra-Meißner-Kreis, dort wurde der Wert mit 265,9 angegeben. Noch geringer ist er im niedersächsischen Landkreis Göttingen mit 249,8.

Kontakt zum Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld unter Telefon: 03606 / 6 50 55 55 oder per E-Mail: gesundheitsamt@kreis-eic.de