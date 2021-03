Inzidenzwert im Eichsfeld steigt auf 159

Der Heiligenstädter Sebastian-Kneipp-Kindergarten bleibt zunächst bis zum 15. März geschlossen. Die Anordnung des Eichsfelder Gesundheitsamtes, in der die Schließung bekannt geben wurde, erreichte die Stadt Heiligenstadt am Freitagabend. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Die Testaktionen, die aufgrund zweier am Dienstag der vergangenen Woche festgestellter positiver Coronafälle in der Einrichtung durchgeführt wurden, brachten laut der Behörde weitere zahlreiche Infektionen mit dem Coronavirus zu Tage. Dabei handele es sich um eine mutierte Variante des Virus, um welche es sich dabei handelt, war am Samstagmittag noch nicht bekannt. Um die Ausbreitung des Virus unter den Kindern und Erziehern zu unterbrechen sei die Schließung unumgänglich gewesen.

Weiterhin teilt das Gesundheitsamt am Samstag mit, dass der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert des Robert-Koch-Institutes Stand Samstag, 0 Uhr, bei 159 liegt. Am Vortag lag dieser bei 153. Auch der ermittelte Inzidenzwert des Landratsamtes steigt mit Stand Samstag, 8 Uhr, von 166 (Freitag) auf 175 an. 40 Neuinfektionen und 23 Genesene gehen in die Bilanz des hiesigen Gesundheitsamtes ein. Die Gesamtzahl der aktuell noch mit dem Coronavirus infizierten Eichsfeldern liegt bei 457. Stationär werden 28 Patienten behandelt, vier davon mit einem schweren Verlauf.