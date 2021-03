Inzidenzwert steigt im Eichsfeld auf 142

38 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldete das Landratsamt am Donnerstag sowie 23 Genesene. Zu beklagen ist zudem ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Verstorben ist eine 86-Jährige. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie auf 170. Aktuell sind im Landkreis 427 Menschen mit dem Virus infiziert. Stationär müssen 18 behandelt werden, in sechs Fällen gibt es einem schweren Verlauf. Laut Robert-Koch-Institut lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit Stand Donnerstag, 0.00 Uhr, bei 142,0. Der Anstieg, so das Landratsamt, sei neben den Neuinfektionen auch einem Übertragungsfehler vom Dienstag geschuldet. Nachmeldungen vom Mittwoch an das RKI seien in die Donnerstags-Berechnung eingeflossen.

Herausgegeben hat die Kreisverwaltung auch wieder die Fallzahlen für die Städte, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften. Demnach hat die Gemeinde Niederorschel mit zehn die wenigsten Infizierten gefolgt von der Landgemeinde Am Ohmberg mit elf, der Stadt Dingelstädt mit zwölf und der VG Hanstein-Rusteberg mit 13. In der VG Lindenberg sind 19 Personen registriert, in der VG Westerwald-Obereichsfeld 23 und in der VG Wipperaue 25. Je 26 Corona-Infizierte gibt es in den Verwaltungsgemeinschaften Leinetal und Uder sowie 30 in der Landgemeinde Sonnenstein. Die Stadt Leinefelde-Worbis hat 38, die VG Ershausen/Geismar 57. Die meisten Fälle, und zwar 106 gibt es in der Stadt Heiligenstadt.

Das Landratsamt fordert nochmals alle Bürger auf, sich in Quarantäne zu begeben, wenn sie Kontakt (mindestens 15 Minuten, weniger als 1,5 Meter Abstand ohne Mund-Nase-Bedeckung) zu einer positiv getesteten Person hatten. Ferner sollten sich Betroffene beim Gesundheitsamt melden, Tel. 03606/6505555, E-Mail gesundheitsamt@kreis-eic.de. „Durch positiven Schnelltest betroffene Personen müssen sich umgehend selbst isolieren und beim Hausarzt melden.“