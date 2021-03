Inzidenzwert steigt im Eichsfeld wieder leicht an

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, den das Robert-Koch-Institut täglich ermittelt, steigt für den Landkreis am Montag wieder leicht an. Mit Stand Montag, 0 Uhr, wird dieser mit 125 angegeben. Am Sonntag lag der Wert bei 123. Drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus gehen am Montag in die Bilanz des Eichsfelder Gesundheitsamtes ein. Die Zahl der Genesenen steigt im Kreis um 47 auf 3956 Menschen an. Stationär werden zu Wochenbeginn im Heiligenstädter Krankenhaus 15 Patienten behandelt. Die Zahl der Eichsfelder, die mit einem schweren Verlauf zu kämpfen haben, steigt auf fünf Menschen an. Am Vortag waren es nach Angaben der Behörde nur zwei Patienten. Aktuell sind noch 375 Personen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Verstorbenen steigt um einen Menschen auf 169 an.

Im benachbarten Unstrut-Hainich-Kreis überschritt am Montag die Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 159,4 wieder deutlich einen Schwellenwert. Mit 300 aktuell Infizierten blieben dort die Fallzahlen aber unverändert zum Wochenende. Stationär werden im Nachbarlandkreis am Montag 31 Patienten behandelt.