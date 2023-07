Jahrzehnte im Dienst des Herrn und der Menschen im Eichsfeld

Heiligenstadt. Gleich drei Ordensjubiläen werden im Bergkloster in Heiligenstadt gefeiert. Ordensfrauen erleben mit ihren Familien und den Schwestern des Eichsfeldes einen Festtag.

Im Heiligenstädter Bergkloster feierten jetzt gleich drei Schwestern ihre Ordensjubiläen.

Schwester Hedwig Klein blickt auf stolze 70 Ordensjahre zurück, Schwester Maria Gabriele Rascopp feiert ihr 50-jähriges Jubiläum, und Schwester Placida vom Kreuz Nitsch trat ihrerseits vor 40 Jahren in die Gemeinschaft ein.

In seiner Festpredigt deutete Propst Marcellus Klaus den Glaubensweg der Jubilarinnen, die sich von Gott faszinieren und rufen ließen, und er ermutigte alle Mitfeiernden, ihren persönlichen Weg in der Nachfolge Jesu Christi zu gehen, der trotz mancher Durststrecken ein erfülltes, sinnvolles Leben schenke.

Engagiertdurchs ganze Leben

Schwester Hedwig, so berichtet Generaloberin Maria Thoma Dikow, schloss sich der Gemeinschaft der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel bereits im Alter von 17 Jahren an.

Nach einer Ausbildung als Erziehungshelferin wirkte sie, nur unterbrochen von einem kurzen Einsatz in Breitenbach, 16 Jahre hindurch in Hüpstedt, dann 15 Jahre lang in Niederorschel und weitere neun Jahre im Raphaelsheim in Heiligenstadt. Viele Jahre sei sie auch Oberin der jeweiligen Konvente gewesen.

Seit 25 Jahren lebt Sr. Hedwig im Bergkloster in Heiligenstadt, wo sie sich in der Betreuung älterer und kranker Mitschwestern einsetzt. Bis heute leistet sie diesen im Rahmen ihrer Kräfte verschiedene Dienste, berichtet Sr. Maria Thoma Dikow. Schwester Maria Gabriele, die in der Eichsfeldgemeinde Weißenborn-Lüderode geboren wurde, ist gelernte Handelskauffrau und qualifizierte sich auch für pädagogische Aufgaben. Nach der Ordensausbildung war sie 29 Jahre im Raphaelsheim für Buchhaltung und Verwaltungsaufgaben zuständig.

Parallel leitete sie sechs Jahre hindurch die sogenannte Aspirantur im damaligen Konvikt (heute Marcel-Callo-Haus). Mehrfach übernahm Schwester Maria Gabriele als Konventsleiterin Verantwortung für die Schwesterngemeinschaft.

Seit dem Jahre 2015 ist sie mit Verwaltungsaufgaben im Bergkloster Heiligenstadt betraut; außerdem ist sie im Bereich der Klosterpforte verantwortlich und besorgt die Buchhaltung des Klosterladens.

Schwester Placida vom Kreuz wurde in Magdeburg geboren. Als junge Frau wurde sie zunächst Elektromechanikerin und absolvierte später eine Ausbildung zur Seelsorgehelferin.

1982 trat sie in die Ordensgemeinschaft ein, wo sie dann auch ihr Anerkennungsjahr machte. Vor der Wende war sie in der Aspirantur am Bergkloster eingesetzt, ab 1989 arbeitete sie als Gemeindereferentin des Bistums Erfurt. Nach elfjähriger Tätigkeit in der Gemeinde St. Gerhard in Heiligenstadt wirkte sie fünf Jahre in der damals neu gegründeten Niederlassung der Schwestern in Rumänien.

Seit 2005 steht Schwester Placida vom Kreuz wieder im Gemeindedienst des Bistums und arbeitete zunächst in Leinefelde, später in Bischofferode und heute in Siemerode.

Mit ihren Familien und den Schwestern des Eichsfeldes erlebten die Jubilarinnen einen von Dankbarkeit und Freude geprägten Festtag, berichtet die Generaloberin.