Jede Menge Adventsstimmung in Brehme

Am dritten Adventswochenende ist in Brehme einiges los.

Brehme Projektchor Weihnachten gibt Konzert und ein Eichsfelder Dorf öffnet auch gleich seinen Markt

Festlich wird es schon vor dem Fest in einigen Eichsfelder Kirchen, denn der Projektchor Weihnachten gibt dort Konzerte. Und auf die arbeiten Pfarrer Bernhard Streicher und seine Mitstreiter zielstrebig hin. In diesem Jahr lautet das Motto „Gottes Stern geht auf in einem Kind“. Freuen dürfen sich die Zuhörer auf moderne Weihnachtslieder wie das „Vater unser“ von Hanne Haller oder „You raise me up“. Fehlen werden im Programm aber auch bekannte Weisen zum Mitsingen nicht. Ein Stück Weihnachtsfreude und die Botschaft des Festes sollen mit nach Hause genommen werden, sagt der Geistliche, der den Chor leitet.

Gestartet war Bernhard Streicher 1986 mit der Gründung des Eichsfeld Jugendchores, dem bis zu 80 junge Leute aus dem ganzen Eichsfeld angehörten. Doch nach der Wende, erzählt er, verlagerten sich die Interessen. 2010 sei dann die Idee zum Projektchor Weihnachten entstanden, die auf großes Interesse stieß. Ihm gehören derzeit rund 110 Sängerinnen und Sänger an, die zwischen 18 und über 70 Jahre sind. Seit September proben die Frauen und Männer jeden Freitag im Heiligenstädter Marcel-Callo-Haus. Mit dabei sind auch Daniel Schneemann am Keyboard, der Schlagzeuger René Dransfeld sowie Rigobert Dransfeld, der sich um die Technik kümmert.

Konzerte des Projektchors gibt es am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr in der Worbiser Stadtkirche und am Sonntag, 14. Januar, um 16 Uhr in St. Andreas in Teistungen.

Freuen dürfen sich zuerst jedochdie Brehmer und ihre Gäste, denn in der dortigen Kirche St. Marien gibt es bereits am Freitag, 15. Dezember, um 19 Uhr einen Auftritt. Im Gepäck wird Bernhard Streicher dann auch die CDs haben, die bislang herausgebracht wurden. „Vielleicht ist das für den einen oder anderen ein schönes Weihnachtsgeschenk“, meint er.

Brehmes Bürgermeister Patrick Schotte (FW) und seine Vereine, darunter der Kirmesverein, stehen ihrerseits ebenfalls schon in den Startlöchern, denn sie laden an dem Freitag im Anschluss an das Konzert zum Weihnachtsmarkt vor dem Gotteshaus ein. Auch sie haben sich einiges einfallen lassen.

Die Feuerwehr wird die Gäste, die mit dem Auto kommen, an dem Abend einweisen. Eingerichtet werden daher auch eigens Parkmöglichkeiten so zum Beispiel bei der Grundschule, am Friedhof oder Richtung ehemaliges Freibad/Sportplatz. Wer nicht gut zu Fuß sei, erklärt Patrick Schotte, werde von dort mit einem kleinen Bus zur Kirche chauffiert. Zum Weihnachtsmarkt wird nochmals am Sonntag, 17. Dezember, eingeladen, dann kommt auch der Nikolaus.