Eine geänderte Verkehrsführung gilt in der Leinefelder Bahnhofstraße. Hier gilt neben Tempo 30 dann auch rechts vor links.

Jetzt gilt Tempo 30 in der Leinefelder Innenstadt

Leinefelde. Ordnungsamtschef informiert über neue Regelungen.

Die Trift- und Bahnhofstraße in Leinefelde sollen 30er-Zonen werden. Nach Gesprächen mit Anliegern und Gewerbetreibenden in der Innenstadt habe der Leinefelder Ortsteilrat das beschlossen, teilt Ordnungsamtsleiter Günther Fiedler mit. Hauptgrund für die Entscheidung sei das erhöhte Fußgängeraufkommen in dem Bereich gewesen.

Die Zone 30 beginnt ab der Hauptkreuzung von der Berliner Straße, die ganze Bahnhofstraße entlang bis zum Kreisel Schwellenbeize. Die Triftstraße ist ebenfalls von der Berliner Straße bis zur Bahnhofstraße 30er-Zone. Im gesamten Bereich gilt für den fließenden Verkehr rechts vor links. So hat zum Beispiel der Pkw, der in der Bahnhofstraße aus Richtung Hauptkreuzung kommt, dem Fahrer aus der Lutherstraße Vorfahrt zu gewähren, erklärt Günther Fiedler.

Eine Ausnahme bilde die Bergstraße. Um keinen Rückstau auf der Hauptkreuzung zu verursachen, habe der Fahrer aus der Bergstraße dem Verkehr in der Bahnhofstraße die Vorfahrt zu gewähren. Die Bereiche werden ausgeschildert. Für die Trift- und Bahnhofstraße gilt allerdings weiter ein Durchfahrtsverbot für Lkw, ausgenommen ist der Lieferverkehr.

Der Bauhof beginne nun mit dem Aufstellen der Verkehrszeichen, berichtet der Ordnungsamtsleiter der Stadt Leinefelde-Worbis.