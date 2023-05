Randy Hansen gastiert am 20. Mai im Musikclub "Schwarzer Peter" in Heuthen.

Jimi-Hendrix-Tribut in einer Eichsfelder Musikkneipe

Heuthen. Randy Hansen gilt in Musikerkreisen als einer der besten Jimi-Hendrix-Interpreten. In wenigen Tagen wird er im Eichsfeld auf den Brettern stehen.

Jimi Hendrix gilt auch mehr als 50 Jahre nach seinem Tod als einer der größten Gitarristen aller Zeiten. Immer wieder gab und gibt es Musiker, die versuchen, ihn so identisch wie möglich zu interpretieren.

Einer, dem dies durchaus gelingt, ist der aus Seattle stammende Randy Hansen. Er schafft es nicht nur, Hendrix’ Gitarrenspiel nachzuempfinden, auch seine Stimme ähnelt stark der des großen Meisters. Im Laufe seiner Karriere tourte er bereits unter anderem mit Jethro Tull, Ritchie Blackmore, Buddy Miles, John Mellencamp, Bob Seger, den Beach Boys, Mitch Mitchell und vielen anderen. Auch am Soundtrack von Francis Ford Coppola´s Antikriegsfilm „Apocalypse Now“ hat Hansen mitgeschrieben.

Hansen gastiert mit seiner Band am Samstag, 20. Mai, im Musikclub „Schwarzer Peter“ in Heuthen. Begleitet wird Hansen am Bass von Ufo-Walther und von der deutschen Schlagzeugerlegende Manni von Bohr.

Einlass ist um 20 Uhr, Beginn eine Stunde später. Karten gibt es im Vorverkauf über Ticket Shop Thüringen, Eventim, Reservix und an der Abendkasse.