Johnny Cashs musikalisches Erbe in Duderstadt

Duderstadt. „The Cashbags“ kommen mit legendären Hits ins Eichsfeld. Im Duderstädter Ballhaus „Zum fidelen Anreischken“ soll es richtig zur Sache gehen. Die Karten dafür bekommt man ab sofort auch in Heiligenstadt.

Fans des legendären „Man in Black“ sollten sich schon jetzt den 10. November dieses Jahres vormerken. Es ist ein Freitagabend, wenn „The Cashbags“ ab 20 Uhr die Bühne des Ballhauses „Zum fidelen Anreischken“ in Duderstadt entern, um die großen Hits von Johnny Cash wieder zum Leben zu erwecken.

Die mit viel Liebe zum Detail konzipierte Show orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an einschlägigen, weltberühmten Konzertshows des Vorbilds und liefert originalgetreu alle Klassiker von „I Walk the Line“, über „Ring of Fire“ und „Jackson“ bis hin zu „Hurt“ im Rahmen einer mitreißenden zweistündigen Live-Show, angelehnt an die historischen Konzerte mit musikalischem Gast „June Carter“. Songs der „American Recordings“ werden in einem speziellen Akustikteil zelebriert.

Die Rolle des Johnny Cash wird von dem gebürtigen US-Amerikaner Robert Tyson verkörpert, der seinem Vorbild stimmlich und äußerlich sehr nahe kommt. Neben ihm brilliert die aus Coburg stammende Sängerin Valeska Kunath als June Carter Cash sowie Stephan Ckoehler, David Seezen und Tobias Fuchs als das berüchtigte Begleittrio „The Tennessee Three“.

Karten gibt es zum Preis ab 29 Euro unter anderem im Pressehaus Eichsfeld, Wilhelmstraße 59, in Heiligenstadt.