Jonas Schauer mit Erfolg bei internationalem Orgelwettbewerb

Jonas Schauer aus Heilbad Heiligenstadt, Kirchenmusikstudent an der Leipziger Musikhochschule, gewann den 2. Preis beim diesjährigen internationalen Orgelwettbewerb in Nordirland

Heiligenstadt. Für den 19-jährigen Studenten der katholischen Kirchenmusik, Jonas Schauer aus Heiligenstadt, endet das Jahr 2020 mit einem großen Erfolg. Kürzlich gewann er den 2. Preis der „Northern Ireland International Organ Competition“.

Dieser Wettbewerb findet seit 2011 an verschiedenen historisch bedeutsamen Orgeln des Nordens Irlands statt. Neben einem Preisgeld erhält er Konzerteinladungen in die Kathedralen von London, Dublin und Stockholm. Coronabedingt mussten die Wertungsspiele dieses Jahr in virtueller Form stattfinden.

Die 15 Teilnehmenden sendeten deshalb Videoaufnahmen ihrer Beiträge ein, die anschließend von einer Jury nach musikalischer Qualität, technischer Präzision und interpretatorischer Originalität beurteilt wurden. Nach seinem Abitur am katholischen St. Elisabeth-Gymnasium begann Jonas Schauer im Oktober 2019 sein Studium an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ und studiert unter anderem in den Klassen von Prof. Martin Schmeding (künstlerisches Orgelspiel) und Daniel Beilschmidt (liturgisches Orgelspiel/Improvisation).

Neben der Musikpraxis - Instrumentalunterricht sowie Chor- und Orchesterdirigieren - enthält das Kirchenmusik-Studium verschiedene musiktheoretische, wissenschaftliche, pädagogische sowie theologische Fächer. Für ihn und seine Kommilitonen besteht außerdem die Möglichkeit, an nationalen und internationalen Musikwettbewerben teilzunehmen. Hierzu gehörte kürzlich die „Northern Ireland International Organ Competition“.

„Für mich war dieser Wettbewerb eine fabelhafte Gelegenheit, mich erstmals auch auf internationaler Ebene messen zu können“, so der Preisträger. Als mehrmaliger Bundespreisträger von „Jugend musiziert“ sammelte er bereits zuvor Wettbewerbserfahrungen. Den Teilnehmenden war die Gestaltung des Wertungsprogramms freigestellt worden. Der Heiligenstädter überzeugte die Jury mitder Interpretation des „Symphonischen Chorals“ von Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) über das Lied „Jesu, meine Freude“. Darüber hinaus brachte er eine Triosonate von Johann Sebastian Bach (1685-1750) sowie ein Werk des zeitgenössischen Komponisten Jean Guillou (1930-2019) zu Gehör.

Als elfjähriger Schüler erhielt er ab 2013 den ersten Orgelunterricht beim damaligen Kantor der evangelischen St. Martin-Kirche in Heiligenstadt. Ab 2015 kam Klavierunterricht hinzu. Nachhaltig geprägt hat ihn ab 2016 der Orgelunterricht bei Martin Kondziella, Titularorganist vonSs. Corpus Christi, Berlin. Zur selben Zeit entwickelte sich seine Vorliebe für eher unbekannte Komponisten der Spätromantik sowie für das Spielen von Orchestertranskriptionen.

Außerdem gilt seitdem den symphonischen Instrumenten des anglo-amerikanischen Raums sowie dem deutschen Orgelbau der 20er und 30erJahre sein besonderes Interesse. Seit kurzem veröffentlicht er seine Einspielungen auf einem eigenen YouTube-Kanal.