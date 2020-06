Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendkunstbiennale in Friedrichrode auf September verlegt

Die XI. Jugendkunstbiennale des Städtenetzes „Sehn“, in dem auch Leinefelde-Worbis Mitglied ist, wird am Donnerstag, 17. September, um 18 Uhr im Kunststall Friedrichsrode eröffnet. „Die Corona-Pandemie und die zur Seuchenprävention verordneten Maßnahmen betreffen alle gesellschaftlichen Bereiche und sind gerade für kulturelle Aktivitäten ziemlich einschneidend“, heißt es aus Heiligenstadt, das projektbezogen mit dem Städtenetzwerk zusammenarbeitet.

„Zum Glück erfolgte die Jurytagung mit der Preisträgerauswahl und der Auswahl der 100 Ausstellungsexponate bereits im Februar vor dem Lockdown, weswegen die Exponate in Friedrichsrode nur noch auf ihre Hängung warten“, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch der Katalog mit allen in der Ausstellung präsentierten Kunstwerken ist fertig. Eigentlich sollte die Eröffnung am 18. Juni stattfinden, jetzt ist sie auf den 17. September verschoben, falls die Situation es zulässt. Alle Kinder und Jugendliche, die sich daran beteiligt haben, werden um Geduld gebeten.