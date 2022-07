Nachdem ein Jugendlicher in Geismar im Landkreis Eichsfeld mit seinem Moped schwer gestürzt war, wurde er in ein Krankenhaus gefahren. (Symbolbild)

Jugendlicher Mopedfahrer stürzt in Geismar schwer

Geismar. Ein 15-Jähriger stürzte in Geismar im Landkreis Eichsfeld mit seinem Moped. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntagabend stürzte ein Jugendlicher mit seinem Moped in Geismar im Landkreis Eichsfeld schwer. Der 15-Jährige war gegen 17.20 Uhr zwischen Großtöpfer und Pfaffschwende unterwegs, so die Polizei.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab und stürzte. Der Jugendliche verletzte sich laut Polizei an den Beinen. Er musste in ein Krankenhaus gefahren werden.

