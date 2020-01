Junge Erfinder

Wussten Sie, dass Erfindungen von Kindern unseren Alltag erleichtern oder auch für jede Menge Spaß sorgen können? Nicht nur heute, am Tag der Kinder-Erfinder, sollten wir die Mädchen und Jungen auch in unserer Umgebung genau beobachten.

Vielleicht macht ja Ihr Kind eine wichtige Erfindung durch Zufall, wie der 15-jährige Chester Greenwood in den USA, der im Winter 1873 die Ohrenschützer beim Schlittschuhlaufen erfand. Greenwood bog einfach einen Drahtreifen und bat seine Oma, echtes Fell als Polsterung für die Ohren darauf zu nähen. Wenige Jahre später ließ er sich seine Entdeckung patentieren. Noch heute schütz uns die Erfindung vor Kälte.

Für Spaß bei Kindern und Erwachsenen sorgt die Erfindung von George Nissen. Er war nach einem Zirkusausflug im Jahr 1930 fasziniert davon, wie sich die Trapeztänzer in ein Netz fallen ließen. In der heimischen Garage entwickelte er das Trampolin.

Denken Sie heute ein wenig an die Kinder-Erfinder, und haben Sie das ganze Jahr einen wachsamen Blick. Sollte es noch so lustig oder komisch sein, was die Mädchen und Jungen in ihrem Reich anstellen, um ein Problem zu lösen. Vielleicht ist es eine atemberaubende Erfindung, die den Alltag einmal erleichtern könnte.