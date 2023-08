Kabarett wird in einem Eichsfelder Freibad präsentiert

Lengenfeld/Stein. Auf die Gäste wartet ein amüsanter Abend mit dem Romy-Hildebrandt-Quartett. Die Lachmuskeln werden dann wieder ordentlich strapaziert.

Zum Open-Air-Kabarett lädt der Carneval-Verein ein. Präsentiert wird diesmal „Damenwahl, die Dritte“ oder „Grüner wird es nicht“.

Geboten wird ein Blick über den vollen Tellerrand auf Gesundheit, Garten und Globales, mit heiter ironischer Betrachtung von „Besseressern“, „Selbstoptimierungswahnwitz“ und so manchem „vernunftfreien Raum“. Das Romy-Hildebrandt-Quartett plaudert aus dem Balkonkästchen und serviert einen bunten „Kopfsalat“, garniert mit frischen Ideen, zum Beispiel zur Schlafförderung.

Vielleicht sollte das Internet feste Öffnungszeiten haben? Mathilde ist wieder beherzt unterwegs in der „Kochfeldforschung“. Marie lässt auch mal was anbrennen – ganz gegen ihre sonstigen Gewohnheiten, und Ottilie stellt sich mutig dem Älterwerden und sinniert über virtuelle Grabpflege. Das Open Air gibt es am Samstag, 26. August, um 20 Uhr im Schwimmbad in Lengenfeld unterm Stein. Schon ab 18 Uhr werden Gegrilltes und Getränke angeboten.

Kartenbestellung per Mail: peter.kaufhold@gmx.de oder chef@eiapo.de. Rückfragen unter Telefon: 036027/ 71000, 71001, 036027/70414 oder 036024/5710