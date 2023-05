Kabarettabend im Südeichsfeld

Lengenfeld unterm Stein. Streckenbach & Köhler präsentieren im Südeichsfeldort Lengenfeld unterm Stein ihr Programm „Multiple Ohrgasmen“. Jetzt gibt es die Karten.

Zum Kabarettabend wird am Mittwoch, 17. Mai, um 20 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Dann präsentieren Streckenbach & Köhler ihr Programm „Multiple Ohrgasmen“.

„Man braucht sicher kein Ohrakel zu befragen, um zu ahnen, was für ein Ohratorium auf den Zuschauer zukommt, wenn sich die beiden mit zahlreichen Ohrden ausgezeichneten Akteure in vollem Ohrnat in einer Duftwolke von Ohrangeat, Ohregano und Ohrchideen auf die Bühne drängen und dem uralten Leitspruch folgend „Ohra et labohra“ zu Gehör bringen, worauf so viele Ohren so lange warteten“, heißt es in der Ankündigung.

Reservierungen per Mail an peter.kaufhold@gmx.de oderchef@eiapo.de, Tel.: 036027/71000, 71001 oder 036027/70414 beziehungsweise Tel.: 036024/5710.