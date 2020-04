Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Käfer des Jahres im Eichsfeld fotografiert

„Martina Monecke hat in ihrem Garten nicht den Violetten Ölkäfer fotografiert, sondern den Schwarzblauen Ölkäfer“, erklärt Arne Willenberg, Mitarbeiter für Arten- und Biotopschutz im Naturparkzentrum Fürstenhagen, und reagiert mit seiner Aussage auf die Veröffentlichung eines Bildes in unserer Zeitung am 16. April.

Beide Arten sind sich laut dem Experten sehr ähnlich, aber an der Form des Halsschildes gut zu unterscheiden. Dessen Hinterrand ist beim Schwarzblauen Ölkäfer gerade, was auf dem eingesandten Foto gut zu erkennen ist. Beim Violetten Ölkäfer wäre der Hinterrand des Halsschildes eingebuchtet. „Frau Monecke hat übrigens ein Männchen fotografiert, was an den geknickten Fühlern zu erkennen ist, die beim Weibchen gerade wären“, so Willenberg.

Beide Ölkäferarten kommen im Eichsfeld vor, wobei laut Willenberg der Schwarzblaue Ölkäfer möglicherweise der seltenere ist. Seine Lebensräume, nämlich Wiesen, würden zunehmend verändert. Der Schwarzblaue Ölkäfer gilt in Deutschland als gefährdet und wird in der Roten Liste der gefährdeten Arten geführt. „Um auf diese Gefährdung aufmerksam zu machen, ist der Schwarzblaue Ölkäfer das Insekt des Jahres 2020“, erklärt der Artenexperte.