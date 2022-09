Känguru aus Zoogehege in Sontra ausgebrochen

Sontra. Im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis ist ein Känguru aus einem Gehege eines Zoos ausgebüxt. Die Suche nach dem Tier verlief bislang erfolglos. Hier ist es bisher gesichtet worden:

In Sontra im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis ist ein Känguru aus einem Gehege eines Zoos ausgebrochen. Wie die Polizei Eschwege mitteilte, meldete eine Zeugin am Sonntagabend um 19.48 Uhr, dass sie im Bereich des "Kirchberges" zwischen dem Gut Wellingerode und dem Sontraer Ortsteil Mitterode ein Känguru gesehen habe, dass dort herumhüpft und augenscheinlich wohlauf ist. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, war das Tier aus dem "Reptilien-Zoo und Auffangstation" in Sontra ausgebüxt.

Nach der Sichtung suchten der Verantwortliche sowie die Polizei am Sonntagabend vergeblich den Bereich ab. Die zuständigen Jagdausübungsberechtigten seien über den Sachverhalt entsprechend informiert worden.

Zwischenzeitlich gingen am Montag bei der Polizei neue Hinweise ein. Demnach wurde das Känguru am Montagmorgen um 9.40 Uhr am Bahnhof in Sontra gesehen. Wenig später wurde eine weitere Sichtung des Tieres um 10.25 Uhr im Bereich des "Gut Urlettig" gemeldet. Der Verantwortliche wurde entsprechend über die Sichtungen informiert. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Telefonnumer 05653/97660 entgegen.