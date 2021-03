Kalendarischer Frühlingsanfang

Das Knurren der Grasfrösche und die Wuselei in manchen Teichen, die schon, wie hier in Worbis, voller Laich sind, zeigt, dass die Natur in Richtung Frühling unterwegs ist. Nun soll es aber ausgerechnet zum kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März noch einmal bitterkalt werden. Vielleicht gesellt sich aber ein bisschen die wärmende Märzsonne dazu – mal schauen. Mit den zunehmenden Sonnenstrahlen und der damit verbundenen Wärme werden auch in den nächsten Tagen immer mehr Kröten auf Wanderung gehen. Dafür haben die Naturschützer in den vergangenen Wochen viele Krötenzäune aufgebaut, um die Tiere vor dem Tod durch den Straßenverkehr zu schützen.