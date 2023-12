Kamingeflüster mit tiefen Einblicken in die Seelen

Die Band Princess Jo verwandeln erneut den Schmerbachs Keller in Heiligenstadt in ein musikalisches Weihnachtsland. Bassist Matthias Kramp und Sängerin Jorita Solf geben alles.

Heiligenstadt Princess Jo sorgen in Heiligenstadt für jede Menge A-ha-Momente, Erinnerungen und Nostalgie. Gäste verlangen massiv Zugaben.

Wenn es etwas gibt, was die Band Princess Jo beherrscht, dann ist es, ihrem Publikum musikalisch so hochwertige Stunden zu bereiten, dass der Alltag erst einmal vergessen ist. Vielmehr geht es um Entschleunigung, um Erinnerungen, um Perlen der Musikgeschichte – verpackt in den Sound der Band.

Seit 2006 gibt es, abgesehen von der Unterbrechung durch Corona, die Kamingeflüster-Konzerte in Schmerbachs Keller in Heiligenstadt, die an den Adventswochenenden die Gäste am flackernden Kaminfeuer in eine andere Welt entführen. Viele Dinge bleiben gleich und vertraut, und doch ist es jedes Jahr anders. So auch am Samstagabend.

Songs als Meilensteine im Leben der Musiker auf der Bühne

Vertraut ist der Ort, sind die Schmunzelverse, dass es eine A-Capella-Nummer und einen musikalischen Gast gibt und dass das Publikum auf „Do they know it’s Christmas time“ besteht. Doch jedes Jahr werden die Konzerte irgendwie neu erfunden. In diesem Jahr hat sich die Band etwas Spezielles ausgedacht. Alle fünf und auch der Stargast sollen sich für einen Song entscheiden, mit dem sie besondere Erinnerungen verbinden, der sie geprägt hat oder ein Schlüsselerlebnis war. „Diese sechs Songs, so haben wir gesagt, kommen ohne Diskussion ins Programm“, erklärte Sängerin Jorita Solf dem Publikum, bei dem die Spannung merklich stieg.

Gitarrist Burkhard Schnierer zeigte sich durchaus tonangebend bei einigen Songs. Als Gast war wieder Marco Haseney (Mitte) mit von der Partie. Foto: Silvana Tismer / Funkemedien Thüringen

Diese Songs streute die Band lässig in den Abend ein, natürlich nicht, ohne den Gästen zu erklären, was es damit auf sich hat, welchen Meilenstein er für das eigene Leben bedeutet. Damit gaben sie einen kleinen Einblick ihr ihr Privatleben, sorgten dafür, dass die Zuhörer ein kleines bisschen zum Teil ihrer Familien wurden. Es seien Aha-Effekte gewesen. Wohl kaum jemand hätte gedacht, dass hier große Namen wie die Scorpions mit „Still loving you“, George Michael mit „Father figure“, aber auch Level 42 („Love games“) und Dido („White flag“) eine Rolle spielen.

So reichte das Repertoire des Abends von wunderbaren Balladen bis hin zu Hardrock, von deutschen Texten aktuell angesagter Künstler bis tief zurück in die 80er. Ab und an ging ein Raunen durch das Publikum, wenn die ersten Takte erklangen. Und bei Robbie Williams‘ „Road to Mandalay“ mussten die Gäste mitsingen, was sie begeistert taten. Und wer dachte, er komme dieses Jahr um „Last christmas“ herum, sah sich eines Besseren belehrt, aber in einer A-Capella-Version hatten die meisten diese „Nummer“ noch nicht gehört.

Nachdenkliche Worte und Musik zum Zustand der Zwischenmenschlichkeit

Bei allem Spaß aber schlug Jorita Solf auch nachdenkliche Töne an. „Die Brandherde rücken immer näher an uns heran“, sagte sie. „Aber nicht nur die in der Welt, sondern aus unerfindlichen Gründen auch bei uns untereinander.“ Sie bat, einfach mal den Menschen neben sich anzusehen, auch wenn man ihn nicht kenne und ihm einfach ein Lächeln zu schenken. „Schaut mal, wie schön ihr alle seid“, rief sie. Wie oft sehe sie Ablehnung: Du bist nicht meiner Meinung, also will ich mit dir nichts zu tun haben... „Eigentlich hält doch die Liebe die Welt zusammen. Damit meine ich nicht nur die Liebe zwischen Partnern oder zu den Kindern. Lasst uns die Liebe hinausschicken“, rief sie unter Applaus der Gäste, um dann das nachdenkliche „Stell dir vor, es gäbe Frieden“ anzustimmen.

Etwas Besonderes hatten Jorita Solf und ihre Band aber noch im Gepäck: Ein von der Sängerin selbst geschriebenes Weihnachtslied: „Weihnacht ist da“, heißt es. Auch das wurde vom Publikum mit langem Beifall honoriert. Das Konzert endete erst nach zwei Zugaben, bei der die Gäste standen und dann mit John Farnhams „You‘re the Voice“ im Ohr nach und nach den Heimweg antraten. Liebevoll umsorgt wurden sie zudem den ganzen Abend von Jens Kohl und seinem Team mit ausgesuchten Getränken und Kleinigkeiten für den kleinen Hunger.

Für die restlichen Kamingeflüsterkonzerte am 15., 16., 22. und 23. Dezember in Schmerbachs Keller gibt es nur noch wenige Restkarten. Zu haben sind sie in der Eichsfelder Bücherstube in Heiligenstadt und in der Buchwelt Leinefelde. Es gibt keine Abendkasse. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, Beginn pünktlich um 20 Uhr. Wer im südlichen Eichsfeld wohnt, hat es nicht ganz so weit bis nach Eschwege. Dort gibt es ein Kamingeflüster am Donnerstag, 14. Dezember im E-Werk. Die Karten dafür gibt es online unter tickets.kultur-eschwege.de.