Kampfmittelbeseitigung Kampfmittelsondierungen in Göttingen gehen im Januar weiter

Göttingen Ein zusätzlicher Bohrtrupp wird in Göttingen 2024 eingesetzt. Die Bereiche werden kleinteilig untersucht.

Die Kampfmittelsondierungen auf dem Göttinger Schützenplatz sind laut Stadtverwaltung für dieses Jahr beendet, fortgesetzt würden die Flächensondierungen Anfang 2024.

Nächstes Jahr starten die Untersuchungen mit einem zusätzlichen Bohrtrupp, damit die Arbeiten zügig vorankommen. Die Fachfirma setzte mit Unterstützung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen seit Anfang Dezember die Tiefenbohrungen oberhalb des Skateparks und der S-Arena fort.

Bei den bislang abgearbeiteten Flächen hätten sich keine verdächtigen Messungen ergeben, die auf Bombenblindgänger hindeuten könnten, so die Stadtverwaltung. „Das sind bis hierhin sehr gute Nachrichten“, so die Zwischenbilanz von Christian Schmetz, Dezernent für Finanzen, Ordnung und Feuerwehr.

Durch Informationen des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung waren 2021 in der Weststadt etliche Verdachtspunkte auf Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg ermittelt worden. Im Verlauf der Untersuchung dieser Punkte und nach kontrollierten Sprengungen von Blindgängern auf dem Schützenplatz hatte sich der Bedarf herausgestellt, nicht nur einzelne Verdachtspunkte, sondern auch ganze Flächen zu sondieren.

Die Arbeiten werden voraussichtlich weitere Monate dauern, heißt es. Der Betrieb in der S-Arena gehe weiter, der Skatepark sei nutzbar. Ein Großteil des Schützenplatzes stehe jedoch aktuell nicht als Parkplatz zur Verfügung. Am Rande des Platzes sowie auf dem Platz am Schützenanger könnten Fahrzeuge abgestellt werden.