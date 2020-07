Eichsfeld. Kurt-Peter Kleffel tritt für Internationalistische Liste/MLPD an.

Kandidat für Bundestagswahl aufgestellt

Die Vertreterversammlung der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) hat für den Wahlkreis 189 Eichsfeld-Nordhausen-Kyffhäuserkreis einen Direktkandidat für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag im Herbst kommenden Jahres aufgestellt. Nominiert wurde der Nordhäuser Kurt-Peter Kleffel. Wie dieser am Dienstag mitteilte, wird er für die Internationalistische Liste/MLPD antreten. Kurt-Peter Kleffel ist 66 Jahre alt und von Beruf Qualitätsprüfer. Seit 2018 lebt er in der benachbarten Kreisstadt.

„Die Kandidaten-Aufstellung erfolgt so frühzeitig, weil die Zeit bis zu dieser Wahl im Zeichen des Kampfes gegen die Folgen der Weltwirtschafts- und Finanzkrise in Verbindung mit der Corona-Krise stehen wird. Die Menschheit wäre längst in der Lage, Hunger und Armut zu besiegen, Krankheiten vorzubeugen und der Jugend eine Zukunft zu geben. Das wird der Kapitalismus niemals bieten. Dazu braucht es revolutionäre Veränderungen hin zum echten Sozialismus“, erklärt Kleffel. Seiner Ansicht nach ist es höchste Zeit, „über gesellschaftliche Alternativen nachzudenken und weit verbreitete Denk-Verbote zu überwinden“.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, steht der Nordhäuser besonders dafür ein, die Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance“ in Nordthüringen bekannt zu machen.